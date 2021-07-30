Задержали и не выходят на связь: НАБУ требует, чтобы правоохранители отдали им судью Чауса

КИЕВ. 30 июля. УНН. Национальное бюро расследований призывает правоохранителей передать детективам подозреваемого бывшего судью Николая Чауса, которого обнаружили в селе в Винницкой области. Об этом стало известно из обращения НАБУ в телеграмм-канале.

Цитата

"Призываем правоохранителей соблюдать закон и передать подозреваемого, которого разыскивают детективы, уполномоченным представителям Национального бюро", - говорится в обращении.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 15:30 правоохранители, которые, по информации НАБУ, задержали подозреваемого экс-судью Днепровского районного суда города Киева, не выходили на связь с детективами НАБУ.

Как пишут СМИ, бывшего судью Чауса задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

Добавим

Как стало известно из СМИ, в полицию позвонил житель села Мазуровка Винницкой области, и сообщил, что в селе появился человек по имени Чаус Николай Алексеевич, 1966 года.

По словам Чауса, он подтвердил, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева.

Как заявил адвокат Чауса Александр Вышневый, в Винницкую областб направляются детективы НАБУ для его задержания.