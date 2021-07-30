Голливудские селебритис Джордж и Амаль Клуни снова ждут близнецов

КИЕВ. 30 июля. УНН. Жена голливудского актера Джорджа Клуни Амаль, беременна в третий раз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Cover Media.

Детали

Инсайдер журналу ОК! сообщил о том, что 60-летний актер и его жена адвокат по правам человека Амаль готовятся к пополнению в семье.

"Говорят, что в Амаль прошел первый триместр... скоро все узнают", - сказал инсайдер, заявив, что пара снова ждет близнецов.

Джордж и Амаль, которые уже являются родителями четырехлетних близнецов Эллы и Александра, как сообщается, объявили новости о своей беременности близким друзьям на семейном ужине в их любимом ресторане неподалеку от их виллы на озере Комо, Италия, в начале этого месяца.

"У Джорджа кружилась голова, и он не мог дождаться, чтобы рассказать всем, - поделился инсайдер, добавив, что новость "была встречена всеми добрыми пожеланиями. Джордж был так горд, а Амаль сияла".

Сообщается, что они сказали Элле и Александру о новой беременности в июне, и дети были в восторге от этой новости.

"Элла умоляла о младшей сестре, так что все они надеются хотя бы на одну маленькую девочку. Но, конечно, они будут счастливы в любом случае, главное чтобы младенцы были здоровы", - заявил инсайдер.

Добавим

Джордж и Амаль, которые женаты с 2014 года, пока никак не прокомментировали это предположение.