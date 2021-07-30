Негде клейма ставить: почему такие гиганты как Scania не заботятся о своей репутации в Украине

КИЕВ. 30 июля. УНН. В современном цивилизованном мире репутация любой компании является одним из важнейших капиталов для большого бизнеса. Если твоё поведение в мире бизнеса становится токсичным, то ты рискуешь стать “нерукопожатным” и потерять партнеров и клиентов. О том, почему все иначе устроено в Украине, а такие международные гиганты как Scania, которые фигурируют в скандалах с подделкой документов, уклонением от налогов, вытеснением с рынка собственных дилеров, нарушением условий договоров с сервисными центрами, использованием политиков для лоббирования собственных интересов и давлением на судебную систему, продолжают беспрепятственно вести бизнес в Украине, УНН поинтересовался у политтехнолога и эксперта по вопросам репутации Бориса Тизенгаузена.

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Так, эксперт объясняет, что хоть в Украине все-таки существует институт репутации, проблема состоит в том, что многие им пренебрегают.

Цитата

“Если мы говорим о бизнесе, то в бизнесе репутация напрямую связана с прибылью и с доверием партнёров. Поэтому, когда теряешь репутацию, теряешь и партнёров. Репутация ведет и к тому, как потом будут относиться в медиа и в целом оппоненты. Некоторые могут стать „нерукопожатными“. В Европе аналогичная ситуация будет зависеть от того, какого масштаба и какого уровня скандал попадает в компанию и зависит от того, как компания выходит из этого”, — объясняет Тизенгаузен.

Детали

Именно реакция на имиджевую проблему или скандал в цивилизованной бизнес-среде, по его словам, является главным маркером, который определяет степень урона этой ошибки для репутации. Борис Тизенгаузен также считает, что отдельные компании пренебрегают институтом репутацией именно в Украине из-за тотальной беззаконности в этой сфере.

“Можно компанию сровнять с землей: фактически, информационно, репутационно — и тебе за это ничего не будет”, — отмечает эксперт.

Контекст

Отметим, что судебные процессы между дистрибьютором шведских грузовиков Scania и украинским предприятием “Журавлина” продолжаются вот уже около девяти лет. И до публичного заявления бывшего исполнительного директора Scania Украина Андреаса Пуеккера ситуация освещалась только со стороны интересов самой Scania: украинская компания “Журавлына” оказалась под массированными репутационными атаками, помимо того, что стала жертвой экспансивной политики шведской компании в Украине.

Напомним, что кроме череды скандалов, эпицентром которых оказалась сама Scania, интересы шведской компании представляет также адвокатское объединение “КПМГ ПРАВО УКРАИНА” международной аудиторской фирмы KPMG. Интересно, что сама компания как на международном, так и на общенациональном уровне неоднократно попадала в громкие скандалы, начиная от аудиторских и заканчивая антисемитскими заявлениями.