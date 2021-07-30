Перед акцией ЛГБТ-сообщества под Офисом Президента произошло столкновение. Полиция применила слезоточивый газ

КИЕВ. 30 июля. УНН. В столице у Офиса Президента, где вскоре должна состояться акция ЛГБТ-сообщества, произошла стычка. Правоохранители применили слезоточивый газ, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, за несколько часов до объявления начала акции пришли представители праворадикальных организаций, в частности "Традиции и порядка" и "Братства".

Они пытались прорваться к месту мероприятия, однако правоохранители их не пропускали, из-за чего начались стычки. Кроме того, правоохранители применили слезоточивый газ.

Дополнение

В столице у Офиса Президента, где вскоре должна состояться акция ЛГБТ-сообщества, обнаружено подозрительный предмет - сумку.



У Офиса президента сегодня должна состояться акция в поддержку ЛГБТ-сообщества. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала столичную власть и правоохранителей обеспечить порядок во время акции.