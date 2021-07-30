В сети появился трейлер фильма "Дом Гуччи" с Леди Гагой в главной роли

КИЕВ. 30 июля. УНН. Адам Драйвер и Леди Гага появились в роли мистера и миссис Гуччи в трейлере фильма "Дом Гуччи", который появится в кинотеатрах 24 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

В фильме режиссера Ридли Скотта подробно рассказывается об убийстве Маурицио Гуччи (Адам Драйвер) и падении модной династии семьи Гуччи. Гага играет светскую львицу Патрицию Реджиани, бывшую жену Маурицио, которую судили и признали виновной в организации его убийства после того, как он оставил ее ради более молодой женщины. Она отсидела 18 лет в тюрьме, где получила прозвище Черная Вдова, прежде чем была освобождена в 2016 году.

"Я не считаю себя особенно этическим человеком, - говорит Гага в роли Патриции, - Но я справедливая".

Сценарий фильма написан Роберто Бентивенья по роману Сары Гей Форден "Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности". В звездный состав фильма также вошли Аль Пачино, Джаред Лето и Джереми Айронс.

Снятый в Европе "Дом Гуччи" является первым фильмом Гаги после "Рождение звезды", который принес ей номинации на "Оскар" и "Золотой глобус".

В апреле Патриция Гуччи - правнучка Гуччи - заявила Associated Press, что она обеспокоена тем, что фильм "выходит за рамки заголовков, захватывающие истории правдивых преступлений, и прибегает к частной жизни наследников Гуччи".

Она продолжила: "Мы действительно разочарованы. Я говорю от имени семьи. Они крадут идентичность семьи, чтобы получить прибыль, увеличить доходы голливудской системы... Нашей семье имеет личность, конфиденциальность. Мы можем говорить обо всем. Но есть предел, который невозможно пересечь".