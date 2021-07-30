Испытания ракетного вооружения прошли на полигоне под Одессой

КИЕВ. 30 июля. УНН. Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео проведенных 29 июля на Тузловской косе (полигон Алибей, Одесская область) испытаний модернизированных образцов ракетного вооружения к системам “Град” и “Точка-У”.

Во время практических стрельб военные сделали четыре пуска: дважды — образцом “Тайфун-1” (модернизированный снаряд “Град” с увеличенной до 40 километров дальностью) и еще дважды — модернизированными и восстановленными образцами ракет для “Точки-У”.

По словам министра обороны Андрея Тарана, результаты испытаний “Тайфун-1” будут использованы при разработке реактивного снаряда калибра 220 мм “Тайфун-2” для системы залпового огня “Ураган”.

Напомним, на время проведения испытаний жителей Бессарабии и отдыхающих традиционно просят на несколько дней воздержаться от отдыха на Тузловской косе, разделяющей озеро Бурнас и Черное море. Также в связи с проведением учений временно ограничивают доступ к мысам Калфа, “Ледники” и 1-10 км морской косы от Лебедевки, а также закрывают прилегающую к полигону часть Черного моря.