"Агентов вражеской сети", агитировавших за захват власти в Украине, задержало СБУ

КИЕВ. 30 июля. УНН. Сотрудники СБУ разоблачили “разветвленную сеть вражеских агитаторов”. Задержанные, по данным пресс-службы ведомства, распространяли в соцсетях призывы к изменению госграницы и захват власти в Украине. Участники сети действовали в Киевской, Закарпатской, Львовской и Винницкой областях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“Инструкции” для проведения информационно-подрывных операций через интернет, агитаторы получали от своих кураторов из РФ. Во время обысков по месту жительства разоблаченной вражеской агентуры правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности“, — сообщают в СБУ.

На Закарпатье разоблачен чиновник местного подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, который призывал к нарушению территориальной целостности нашего государства. Свои публикации он размещал в социальных сетях. Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты незаконных действий. Следователи органов безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

В Киевской области заблокирована деятельность жителя Броваров, который использовал соцсети для “пропаганды агрессивной войны”.

В Одесской области задержан местный “агент вражеской сети”. Задержанный агитировал за изменения границ государственной границы и захвата власти в Украине. Свой контент он распространял через интернет-ресурсы, подконтрольные руководству “Л/ДНР”.

На Львовщине задержан гражданин, который накануне празднования Дня крещения Киевской Руси-Украины распространял публикации. Содержание публикаций “нарушало равноправие граждан и могло привести к дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе”.

В Винницкой области местный житель администрировал несколько антиукраинских сообществ в одной из социальных сетей. “Агитатор призвал к насильственной смене власти и нарушению территориальной целостности Украины”, — говорится в сообщении СБУ.