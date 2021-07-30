Расстрел Майдана: ОАСК восстановил на службе в полиции обвиняемого в убийствах экс-беркутовца

КИЕВ. 30 июля. УНН. Окружной административный суд города Киева восстановил на службе в полиции бывшего беркутовца Александра Маринченко, который является обвиняемым по делу массовых убийств активистов Майдана 20 февраля 2014 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на решение суда.

Цитата

"Восстановить лейтенанта полиции (Маринченко - ред.) на службе в полиции в ГУНП в г. Киеве на равнозначной по состоянию на время перевода в распоряжение Главного управления должности с 06.06.2020", - говорится в решении суда.

Кроме того, ему обязаны выплатить около 20 тыс. грн судебных издержек.

Детали

Так, в декабре 2019 года Маринченко и еще четверо обвиняемых были освобождены из-под стражи для участия в обмене пленными между Украиной и РФ.

Добавим, что как указано в судебном решении, обвиняемые были под конвоем спецназа СБУ "Альфа" доставлены в пункт пропуска "Майорское" на линии разграничения в Донецкой области, где вместе с другой группой лиц переданы в "Л/ДНР".

"С 29.12.2019 по 08.02.2020 в Лицо_1 находилось на временно неконтролируемой территории Украины - "ЛНР" под контролем местной администрации.

Документы у истца были изъяты, фактически он находился на карантине в условиях ограниченного передвижения. В начале февраля 2020 года Лицу_1 возвращено документы, совместными усилиями сняты ограничения на передвижение, организовано его возвращение на подконтрольную Украины территорию", - говорится в материалах суда.

Вернувшись в Киев, он обратился в киевскийого главк полиции с устным заявлением о желании приступить к службе. Позже Маринченко обратился с письменным заявлением в ГУНП в Киеве в которой сообщил о желании приступить к несению службы в полиции.

Дополнение

Бывший беркутовец Александр Маринченко просил Окружной админсуд Киева восстановить его на службе в полиции.

Напомним, в феврале 2020 года бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которых обвиняют в расстрелах активистов на Майдане, вернулись в Киев, после их обмена в рамках Нормандских договоренностей.

Пять бывших беркутовцев - Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского - обвиняют в убийствах и других преступлениях, которые 20 февраля 2014 года привели к гибели 49 человек на улице Институтской в центре Киева.