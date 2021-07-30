Украина потеряла около 17 тыс. км газовых сетей. СНБО этим займется

КИЕВ. 30 июля. УНН. Украина потеряла 16 920 километров газораспределительных сетей, перешедших в частную собственность. Совет нацбезопасности и обороны займется этим вопросом. Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.

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"Мы обратили внимание на состояние в газораспределительных сетях. Мы должны констатировать, что за последнее время в странный способ государство потеряло 16 920 километров газораспределительных сетей, перешедших в частную собственность и мы не видим сегодня оснований не заниматься этим вопросом, выяснить как государство потеряло эти сети", - сказал Данилов.

Детали

По его словам, на сегодня там есть тотальная монополия.

"Одна из компаний владеет 70% облгазов. Это непосредственно имеет отношение к господину Фирташу. Мы этим вопросом так же будем в соответствии, с решениями СНБО (заниматься - ред.). Давать поручения Кабмину проверять все эти вещи. Главное, что мы не можем допустить, что касается нашей национальной безопасности, чтобы кто-то нас шантажировал как государство", - отметил Данилов.

Дополнение

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввела полный пакет санкций против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Бизнесмены Павел Фукс и Дмитрий Фирташ не единственные, кто попал под украинские санкции. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении и введении персональных и экономических санкций против 538 физических лиц.