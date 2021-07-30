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Украина потеряла около 17 тыс. км газовых сетей. СНБО этим займется

Украина потеряла около 17 тыс. км газовых сетей. СНБО этим займется

КИЕВ. 30 июля. УНН. Украина потеряла 16 920 километров газораспределительных сетей, перешедших в частную собственность. Совет нацбезопасности и обороны займется этим вопросом. Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Мы обратили внимание на состояние в газораспределительных сетях. Мы должны констатировать, что за последнее время в странный способ государство потеряло 16 920 километров газораспределительных сетей, перешедших в частную собственность и мы не видим сегодня оснований не заниматься этим вопросом, выяснить как государство потеряло эти сети", - сказал Данилов.

Детали

По его словам, на сегодня там есть тотальная монополия.

"Одна из компаний владеет 70% облгазов. Это непосредственно имеет отношение к господину Фирташу. Мы этим вопросом так же будем в соответствии, с решениями СНБО (заниматься - ред.). Давать поручения Кабмину проверять все эти вещи. Главное, что мы не можем допустить, что касается нашей национальной безопасности, чтобы кто-то нас шантажировал как государство", - отметил Данилов.

Дополнение

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввела полный пакет санкций против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Бизнесмены Павел Фукс и Дмитрий Фирташ не единственные, кто попал под украинские санкции. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении и введении персональных и экономических санкций против 538 физических лиц.

Источник: УНН
Теги: газ, СНБО, Украина
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