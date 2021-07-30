В СНБО не исключили введение на предприятиях энергоснабжения временных администраций

КИЕВ. 30 июля. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины усматривает признаки монополии на энергетическом рынке в Украине и готов в случае возникновения угроз национальной безопасности вводить на предприятиях энергоснабжения временные администрации. Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Аппарат СНБО наблюдает очень опасные тенденции в этой области. Мы видим признаки определенной монополизации на этом рынке. У нас на сегодня 8 фамилий, которые сегодня существуют, и они не являются ни для кого тайной, это господин Ахметов, Новинский, Боголюбов, братья Суркисы, Григоришин, Коломойский, Левочкин, Бойко и граждан РФ Воеводин, которые обладают распределительной сетью, которая сегодня находится непосредственно в их собственности ... Мы сегодня рассматриваем вопрос введения временных администраций. Еще раз в случае необходимости. В случае если будет возникать угроза национальной безопасности. Более того, мы не позволим никому манипулировать тарифами", - рассказал Данилов.

По его словам, Президент ставит задачу ни в коем случае не повышать для уязвимых слоев населения стоимость электроэнергии.

Дополнение

Кабинет министров Украины продлил действие социальных обязательств по обеспечению населения электроэнергией и оставил до 31 августа ее цену на уровне 1,68 грн/кВт-час.

Контекст

1 июля 2019 года в Украине заработала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году.

Несмотря на открытие рынка, его регулирование со стороны правительства продолжилось, чтобы избежать роста тарифов для населения.

Однако, с 1 января 2021 года в Украине значительно выросли тарифы на коммуналку, причем - как за свет, так и за газ. Это возмутило граждан, которые массово начали устраивать акции протеста.

Так, с начала года было отменено льготный тариф в 90 коп/кВт-час для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии и установлен единый тариф на уровне 1,68 грн/кВт-час. Постановление Кабмина, которым повышается цена, принято якобы во избежание стремительного роста тарифа для населения с января 2021 года, так объяснили в Минэнерго.

Сейчас вопрос "решили" компенсациями - украинцам раздадут 1,4 млрд грн из госбюджета, но не всем, а только отдельным категориям населения. Каким - читайте здесь.

К слову, бывшая исполняющий обязанности министра энергетики Ольга Буславец заявляла ранее, что ПСО на рынке электроэнергии в текущем виде экономически сбалансированное и приводит к накоплению долгов и увеличению финансового небаланса. По ее мнению, если этот механизм оставлять без изменений до конца года долг "Гарантированного покупателя" перед НАЭК "Энергоатом" составит более 5 млрд грн.

Следует добавить, что к 2020 году в своем отчете Европейская комиссия указала, что цены на электроэнергию в Украине почти на 38% выше средней стоимости в странах Европы. По этому показателю Украина оказалась рядом с такими странами как Греция, Мальта, Болгария, Венгрия и Польша, где цены на электроэнергию самые высокие в Европе.

В то же время, в Европейском Союзе разочарованы действиями Украины на рынке электрической энергии и считают, что новые правила рынка не работают.