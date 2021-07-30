Банкротство ЧСЗ стало следствием политической мести и прекращения финансирования государственной программы "Корвет" - Smart Holding

КИЕВ. 30 июля. УНН. Банкротство и последующая ликвидация ПАО "Черноморский судостроительный завод" (далее ЧСЗ) стали следствием прекращения финансирования государственной программы строительства серии кораблей класса "корвет" и политического давления на оппозиционного к власти Петра Порошенко политика Вадима Новинского, который являлся бенефициаром завода. Соответствующую позицию обнародовала пресс-служба группы Smart Holding, куда входил ЧСЗ.

Детали

Согласно сообщению, ЧСЗ тяжело переживал кризисы 2008 и 2014 года, но решающим фактором, который и привел к банкротству и последующей ликвидации юридического лица, стало прекращение в 2014 году финансирования государственной оборонной программы по строительству серии кораблей класса “корвет”. Последний транш по контракту поступил в декабре 2013 года. ЧСЗ вел переговоры с Министерством обороны и не останавливал строительство вплоть до октября 2014 года. Завод был вынужден прекратить работы по проекту, когда сумма средств самого предприятия, потраченная на строительство, превысила на 30 млн грн сумму, выделенную государством.

Прекращение финансирования сделало невозможным поставку военного оборудования от иностранных поставщиков, за которое уже были сделаны предоплаты в валюте. Далее это привело к штрафным санкциям, которые были наложены на судостроителей за невольное нарушение валютного законодательства. Сумма штрафов превысила 100 млн. грн.

“Таким образом, из-за остановки государственного финансирования, ЧСЗ попал в ловушку, и был зажат со всех сторон претензиями и исками. Де-факто, предприятие стало неплатежеспособным по вине государства, что и привело к процедуре банкротства. Через процедуру санации можно было оздоровить предприятие и продолжить реализацию госзаказа”, — сказано в сообщении компании.

Согласно позиции Smart Holding, санация предприятия была заблокирована деструктивными действиями генпрокуратуры. В данном случае, настаивают в компании, Генеральный прокурор Юрий Луценко выступил орудием в политической борьбе Петра Порошенко с оппозиционным политиком Вадимом Новинским. Экономические и политические интересы бывшего Президента Украины Петра Порошенко наилучшим образом совпали в ситуации с ЧСЗ.

Согласно сообщению Smart Holding, в мае 2017 года на основании заявления народного депутата от Блока Петра Порошенко Андрея Вадатурского ГПУ зарегистрировала уголовное производство , а в июле 2017 года по ходатайству следователей Генпрокуратуры в рамках этого дела на все имущество ЧСЗ и на эмитированные им акции был наложен арест.

“Очевидно, что „дело“ было надумано и сфабриковано по политическому заказу”, — настаивают в компании.

“Экономическая подоплека целенаправленных действий Президента была тривиальна. Порошенко владел судостроительным предприятием „Ленинская кузня“, на которое он начал стягивать основные государственные заказы. Однако, „Ленинская кузня“ не могла реализовывать крупные судо- и кораблестроительные проекты, не имея прямого выхода в море. К тому же, на территории „Кузни“ планировался большой девелоперский проект. Очевидным становится, что акционеру Кузни и действующему Президенту Украины необходим был свой завод с соответствующим оборудованием, который бы реализовывал контракты Минобороны. Таким образом, действия правоохранителей времен Порошенко-Луценко были направлены, как минимум, на уничтожение конкурента, а, как максимум, на захват и смену собственника завода”, — говорится в заявлении пресс-службы.

Единственным законодательно возможным способом разрешения описанной выше ситуации, говорят в компании, стало прекращение юридического лица посредством ликвидации. Комитет кредиторов, включая представителей государственных учреждений и ведомств, требования которых включены в реестр кредиторов, поддержал ликвидацию ЧСЗ. Ликвидатором ЧСЗ было найдено юридическое решение для того, чтобы все корпусные элементы и оборудование головного корабля были выделены из общей ликвидационной массы и переданы на баланс Министерства обороны Украины.

Добавим

Сегодня на территории бывшего ЧСЗ судостроительную и судоремонтную деятельность ведет Николаевская верфь СМГ. Она не занимает всю площадь в 200 га, которую использовал советский завод-гигант. На неиспользуемой территории Смарт-Холдинг реализует логистический проект “Индустриальный парк”, который предусматривает развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры, привлечение новых резидентов для формирования разных промышленных кластеров, в том числе малый и средний бизнес. В проект привлекаются международные инвесторы, он призван развить промышленную территорию, дать ей новую жизнь, создать до 5 тысяч рабочих мест, нарастить экспортный потенциал страны.

Как сообщалось ранее, по результатам тендера, с ЧСЗ 17.12.2009 был заключен Контракт № 247/1/09/45 на реализацию проекта № 58250 Министерства обороны Украины на строительство четырех военных кораблей. Однако, только через два года государство смогло утвердить целевую программу, которая и дала старт строительству головного корабля.

Постановлением Кабинета министров Украины от 9 ноября 2011 года № 1150 была утверждена Государственная целевая оборонная программа по строительству серии кораблей класса “корвет”. Этой программой были зафиксированы планируемые объемы финансирования государственного оборонного заказа по годам. Общая сумма за всю серию кораблей составляла 11,69 млрд грн., из которых на строительство головного корабля выделялось 2 090,6 млн. грн.

За период 2009-2013 годов в рамках контракта предприятию было перечислено 215,3 млн грн из предусмотренных программой 387,5 млн грн. Затем финансирование было остановлено.