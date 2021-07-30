СНБО и Зеленский зовут "на ковер" голову Госэкоинспекции: почему

КИЕВ. 30 июля. УНН. На ближайшем заседании Совета национальной безопасности и обороны будет заслушано председателя Государственной экологической инспекции Украины. Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.

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"Отдельно вопрос связан с поверхностными водами и водами, которые использует наша промышленность. Президент Украины Владимир Зеленский сделал акцент на бездействии нашей экологической службы. Он считает и его поддерживают все члены СНБО, что на ближайшем заседании будет заслушано голову этой службы, чем они занимаются, почему сегодня нет (реакции - ред.) на те позорные случаи, которые уже есть и было решение СНБО относительно Ингулецкого района, в отношении работы местных водоканалов ... нам нужно с этим разобраться", - рассказал Данилов.

По его словам, второй доклад был относительно качества воды. Отдельно был доклад, который будет поручение о публичном мониторинге качества воды.

Кроме того, Данилов отметил, что поднимался вопрос о функционировании систем орошения.

Добавим, что председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

Дополнение

Экологическое состояние реки Днепр катастрофическое - в поверхностных водах обнаружен 161 загрязнитель. Об этом свидетельствуют результаты аудита эффективности выполнения мероприятий Общегосударственной целевой программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна реки Днепр на период до 2021 года.