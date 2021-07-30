Украинское мороженое экспортируется в более чем 50 стран мира: кто покупает больше всего

КИЕВ. 30 июля. УНН. Сегодня украинское мороженое экспортируется в более 50 стран мира. Больше всего реализуется продукта в Молдову, Китай, Израиль, Болгарию, Литву и Чехию. Об этом шла речь во время встречи Председателя Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой и Президента Ассоциации украинских производителей "Мороженое и замороженные продукты" Игоря Бартковского, передает УНН.

Детали

Экспорт украинского мороженого за 4 месяца 2021 года увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2300,9 тонн. Всего за последние пять лет экспорт увеличился в полтора раза - с 4464,2 тонн в 2016 году до 6743,0 тонн в 2020 году.

Сегодня украинское мороженое экспортируется в более 50 стран мира. Больше всего реализуется продукта в Молдову, Китай, Израиль, Болгарию, Литву и Чехию. Вместе с тем, в страны Евросоюза в текущем году экспортировано 1077,4 тонн, или 46,8% от общего объема экспорта.

Добавим

Объемы импорта мороженого в Украине колеблются в пределах 101-1031 тонн. Основными странами-импортерами выступают Франция, Молдова, Италия, Румыния, Польша, Словения, Литва и Латвия.

Напомним

В Украине меньше чем за пол года произвели более 60 тыс. литров мороженого.