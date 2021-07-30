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Несмотря на один из лучших результатов: украинская легкоатлетка осталась без медали ОИ-2020

Несмотря на один из лучших результатов: украинская легкоатлетка осталась без медали ОИ-2020

КИЕВ. 30 июля. УНН. Одна из самых титулованных легкоатлеток Украины - Ольга Саладуха, выступила на Олимпийских играх в Токио, сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.

Детали

Во второй попытке Саладуха максимально приблизилась к наилучшему результату нынешнего сезона в тройном прыжке, приземлившись на отметке 13,91 м. Для преодоления квалификации этого было мало, однако у нее еще оставалась одна попытка. Однако в ней улучшить показатель Ольга не смогла.

Вне финала остались также олимпийская чемпионка-2012 Ольга Рыпакова из Казахстана и действующая чемпионка Европы гречанка Параскеви Папахристу.

Для Ольги Саладухи Олимпийские игры стали лишь третьим турниром почти за два года, что прошли с чемпионата мира-2019.

Справка

Игры-2020 в Токио стали для Саладухи четвертыми в карьере: она соревновалась в Пекине-2008 (седьмое место), Лондоне-2012 ( "бронза"), Рио-2016 (не прошла квалификацию) и теперь Токио-2020.

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина, Олимпиада-2020
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