Совбез поручил правительству разобраться в положении дел в "Укрзализныце". Возможны кадровые решения

КИЕВ. 30 июля. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины дала протокольное поручение Кабинета министров Украины изучить ситуацию, сложившуюся в "Укрзализныце" и в случае необходимости принять кардинальные решения, в том числе и кадровые. Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.

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“Мы обращаем внимание, что там (в „Укрзализныце“ — ред.) на сегодня довольно опасные с точки зрения национальной безопасности процессы в финансово-хозяйственной деятельности, в обеспечении сегодняшнего устойчивого процесса функционирования этой системы. Поэтому СНБО принял протокольное поручение Кабинету министров Украины разобраться в положении дел и в случае необходимости принять кардинальные, в том числе и кадровые решения по этому вопросу”, — рассказал Данилов.

Детали

На заявление секретаря СНБО отреагировала председатель ВСК по вопросам оценки критического состояния “УЗ” Юлия Гришина, которая отметила, что “мы должны кардинально изменить ситуацию и минимизировать потери национальной компании”.

“Кадры „УЗ“ уже на повестке дня национальной безопасности страны!

Благодарю секретаря СНБО за поддержку. Наша ВСК всецело разделяет позицию Алексея Данилова о том, что „в „Укрзализныце“ на сегодняшний день есть опасные с точки зрения нацбезопасности процессы в финансово-хозяйственной деятельности, в обеспечении устойчивого функционирования компании“.

Задача № 1: сменить правление и членов Набсовета, параллельно активизировав борьбу с масштабной коррупцией.

В этом году мы должны кардинально изменить ситуацию и минимизировать потери национальной компании. Напомню, что вопрос подбора новых кадров — под пристальным контролем ВСК”, — написала Гришина в Telegram.

Дополнение

В прошлом году “УЗ” получила рекордный убыток — 12 млрд грн. В январе в ВР создана ВСК по вопросам оценки критического состояния “УЗ” под председательством нардепа от “Слуги народа” Юлии Гришиной. По итогам полугодовой работы в ВСК сообщили, что главная проблема железной дороги — кадры и коррупция.

По инициативе ВСК в Офисе Генпрокурора собрали межведомственное совещание по вопросам противодействия масштабной коррупции в “Укрзализныци”.

Напомним, в СБУ сообщили о завершении досудебного расследования по разоблаченной летом 2020 схемы завладения почти 60 млн грн АО “Укрзализныця”.