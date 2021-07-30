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Украина переходит к следующему этапу выполнения Парижского климатического соглашения: что известно

Украина переходит к следующему этапу выполнения Парижского климатического соглашения: что известно

КИЕВ. 30 июля. УНН. Украина должна перейти ко второму этапу выполнения Парижского климатического соглашения в рамках взятых на себя обязательств и двигаться совместно со странами цивилизованного мира. Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.

Цитата

“То, что касается наших обязательств в отношении Парижского соглашения. Вы знаете, что Украина в свое время принимала такие обязательства, мы их выполнили, то что касается ограничения выбросов. Мы сейчас берем второй пункт таких обязательств”, — рассказал Данилов.

Детали

Данилов отметил, что по поручению Президента Украины государство должна сокращать выбросы, должны развивать “зеленую” экономику, должны развивать современный мир и двигаться совместно со всеми странами цивилизованного мира, подписавших Парижское соглашение.

Дополнение

12 декабря представители 195 стран приняли в Париже новое соглашение ООН по климату, которое определит после 2020 года объемы выбросов парниковых газов и меры по предотвращению изменения климата.

Главная цель соглашения — удержание роста глобальной средней температуры в пределах 1,5-2 градусов по Цельсию по сравнению с соответствующим показателем доиндустриальной эпохи. При этом развитые страны подтвердили ранее взятое обязательство выделить 100 млрд долл. для развития низко углеводородных источников энергии. Распределением этих средств займется Зеленый климатический фонд ООН.

Источник: УНН
Теги: Украина, климат
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