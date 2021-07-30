Украина переходит к следующему этапу выполнения Парижского климатического соглашения: что известно

КИЕВ. 30 июля. УНН. Украина должна перейти ко второму этапу выполнения Парижского климатического соглашения в рамках взятых на себя обязательств и двигаться совместно со странами цивилизованного мира. Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.

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“То, что касается наших обязательств в отношении Парижского соглашения. Вы знаете, что Украина в свое время принимала такие обязательства, мы их выполнили, то что касается ограничения выбросов. Мы сейчас берем второй пункт таких обязательств”, — рассказал Данилов.

Детали

Данилов отметил, что по поручению Президента Украины государство должна сокращать выбросы, должны развивать “зеленую” экономику, должны развивать современный мир и двигаться совместно со всеми странами цивилизованного мира, подписавших Парижское соглашение.

Дополнение

12 декабря представители 195 стран приняли в Париже новое соглашение ООН по климату, которое определит после 2020 года объемы выбросов парниковых газов и меры по предотвращению изменения климата.

Главная цель соглашения — удержание роста глобальной средней температуры в пределах 1,5-2 градусов по Цельсию по сравнению с соответствующим показателем доиндустриальной эпохи. При этом развитые страны подтвердили ранее взятое обязательство выделить 100 млрд долл. для развития низко углеводородных источников энергии. Распределением этих средств займется Зеленый климатический фонд ООН.