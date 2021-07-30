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Украинские пожарные самолеты прибыли в Турцию и уже сбросили 16 тонн воды на горящие леса

Украинские пожарные самолеты прибыли в Турцию и уже сбросили 16 тонн воды на горящие леса

КИЕВ. 30 июля. УНН. Пожарные самолеты ГСЧС прибыли в Турцию для тушения масштабных лесных пожаров. Были предприняты первые два сброса воды на очаги пожара в горных районах вблизи города Анталия. Об этом сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.

Цитата

"Вечером 30 июля, с 19:30 по 20:30, пожарные самолеты Ан-32П, которые Украина направила на помощь Республике Турция для ликвидации лесных пожаров, осуществили первые два сбросы воды (16 тонн) на очаги пожара в горных районах вблизи г. Анталия", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что посадку воздушные суда ДСНС осуществили в аэропорту "Газипаша Алания".

Так 31 июля самолеты продолжат работу после проведения брифинга полетных заданий.

Дополнение

Ранее сообщалось, что сегодня, 30 июля, два пожарных самолета ГСЧС Украины вылетают в Турцию для тушения очагов лесных пожаров, возникших 28 июля вблизи г. Манавгат (провинция Анталия) и распространились на территорию провинций Стамбул, Кайсери, Коджаэли, Адана, Стамбул и Мугла.

Контекст

28 июля вблизи г. Манавгат (провинция Анталия) вспыхнули лесные пожары, которые распространились на территорию провинций Стамбул, Кайсери, Коджаэли, Адана, Стамбул и Измир.

В результате пожаров 4 человека погибли и 183 человека пострадали, из них 58 человек госпитализированы, повреждены более 100 частных домов и сооружений. Спасательными службами взято под контроль 36 очагов лесных пожаров, продолжается тушение 20 очагов.

Сейчас данных о пострадавших украинских граждан во время пожаров в Турции нет.

Источник: УНН
Теги: самолет, Украина, Турция, пожары
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