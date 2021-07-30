Адвокат заявил, что его не пустили к Чаусу: в СБУ говорят, что экс-судьи "официально нет в здании"

КИЕВ. 30 июля. УНН. Адвокат бывшего судьи Николая Чауса Ростислав Кравец заявил, что его не пустили к клиенту, так как официально экс-судьи нет в здании СБУ. Об этом сообщил адвокат в своем Telegram-канале, передает УНН.

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"... Ко мне вышел представитель СБУ и сообщил, что официально Чауса нет в здании СБУ и поэтому они не могут выполнить мою просьбу о допуске к клиенту. Пока на этом все. Свои координаты я оставил. Думаю, если он официально появится в СБУ, мне сообщат", - написал Кравец.

Кроме того, в СБУ прокомментировали журналисту УНН, сообщение о "штурме" служащими НАБУ, который якобы состоялся раньше.

"СБУ работает в обычном режиме. Детали по Чауса - со временем", - сказали в пресс-службе.

Дополнение

Ранее в НАБУ сообщили, что идентифицировали автомобили, которыми работники СБУ перевозили разыскиваемого судью Чауса, однако на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники службы безопасности не реагировали, после чего незаконно доставили его на ул. Владимирскую, 33.

Что было раньше

Национальное бюро расследований призвало правоохранителей передать детективам подозреваемого бывшего судью Николая Чауса, которого обнаружили в селе в Винницкой области.

Как стало известно из СМИ, в полицию позвонил житель села Мазуровка Винницкой области, и сообщил, что в селе появился человек по имени Чаус Николай Алексеевич 1966 года.

По словам Чауса, он подтвердил, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева.

Как сообщал адвокат Чауса Александр Вышневый, в Винницкую область направлялись детективы НАБУ для его задержания.