В РФ пересчитали и снизили размер ущерба от наводнений в оккупированном Крыму

КИЕВ. 30 июля. УНН. Российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что подтвержденная сумма ущерба от июньских наводнений в Крыму составляет 4,6 млрд рублей, и еще 12 млрд рублей составляют "пожелания коллег", передает УНН со ссылкой на ТАСС.

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"Пока могу сказать, что на сегодня подтвержденный размер ущерба составляет 4,6 млрд рублей. Это дороги, ремонт крыш, смена аварийного жилья, ремонт жилья, которое попало под затопление. Но у коллег еще на около 12 млрд рублей есть дополнительные пожелания", - сказал он.

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Ранее Хуснуллин сообщал, что наводнение, которое произошло в июне в ряде районов оккупированного Крыма, нанесло ущерб на 10 млрд рублей.

Как сообщают СМИ, 30 июля Марат Хуснуллин прибыл в Крым с двухдневным "рабочим визитом", в ходе которого он обсудил с российским главой Крыма Сергеем Аксеновым "актуальную повестку Крыма".

Как пишет "Крым.Реалии", в управлении российского МЧС Крыма сообщали, что в период с 16 по 18 июня 2021 из-за обильных осадков подтоплены в Ялте и восточном Крыму 426 придомовых территорий, из них 356 домовладений, 18 социально значимых объектов. Всего из зоны подтоплений эвакуированы 1783 человека.