Новости: Спорт
31 июля 2021, 00:33 • Сергей Куркович • 19365
Два гола новичков помогли "Шахтеру" разгромить "Львов"
КИЕВ. 31 июля. УНН. Донецкий "Шахтер" завоевал разгромную победу во втором туре УПЛ во встрече в гостях против "Львова", сообщает УНН.
Детали
“Горняки” доминировали на протяжении всего матча, но только в конце встречи сумели дожать соперника, доведя счет до разгромного — 3:0. Забивали голы новички Педринью и Траоре, а также Дентиньо.
Примечательно, что “Львов” при тренере Анатолий Бессмертному на своем поле еще не проигрывал в УПЛ (7 игр) до этого момента.
Дополнение
На прошлой неделе “Шахтер” успешно стартовал в чемпионате Украины победой над “Ингула”.
Источник: УНН
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