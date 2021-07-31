На Херсонщине зафиксировали 15 новых случаев коронавируса за сутки

КИЕВ. 31 июля. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 15 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1198 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

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“За последние сутки проведено 590 ПЦР-исследований, 346 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 304 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 15 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 10 женщин и 5 мужчин. Из них 1 ребенок и 1 медицинский работник”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что состояние больных удовлетворительное, 10 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 5 человек.

Отмечается, что умер человек, 83 года, житель Белозерского района.

Также в области 13 выздоровлений.

“Поэтому сейчас в области 36 367 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:

— 34 655 человек победили недуг;

— 514 человек инфицированы COVID-19;

— 1198 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 251 869 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 930 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.