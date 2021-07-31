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На Херсонщине зафиксировали 15 новых случаев коронавируса за сутки

На Херсонщине зафиксировали 15 новых случаев коронавируса за сутки

КИЕВ. 31 июля. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 15 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1198 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

Цитата

“За последние сутки проведено 590 ПЦР-исследований, 346 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 304 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 15 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 10 женщин и 5 мужчин. Из них 1 ребенок и 1 медицинский работник”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что состояние больных удовлетворительное, 10 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 5 человек.

Отмечается, что умер человек, 83 года, житель Белозерского района.

Также в области 13 выздоровлений.

“Поэтому сейчас в области 36 367 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 34 655 человек победили недуг;
— 514 человек инфицированы COVID-19;
— 1198 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 251 869 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 930 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область, Коронавирус
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