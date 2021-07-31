Власти Новой Зеландии планируют запретить конверсионную терапию в стране

КИЕВ. 31 июля. УНН. Власти Новой Зеландии представила законопроект о запрете конверсионной (репаративной) терапии. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Закон предлагает ввести наказание сроком от 3 до 5 лет тюрьмы за практики и методы, направленные на изменение сексуальной ориентации человека с гомосексуальной и бисексуальной на гетеросексуальную.

Цитата

“Предложенные меры были направлены на прекращение такой практики, которая не работает, широко дискредитируется и причиняет вред”, — говорится в заявлении министра юстиции страны Криса Фаафои.

Он также отметил, что специалисты в области здравоохранения, религиозные лидеры и защитники прав человека выступили против этой практики, назвав ее вредной и дискриминационной.

Справка

Конверсионная (репаративная) терапия предусматривает лечение, направленное на изменение сексуальной ориентации человека или подавление его гендерной идентичности, в том числе с использованием лоботомии, химической кастрации и терапии. Большинство ученых и медиков отрицательно относятся к данной методики.

Напомним

В декабре 2019 году в Германии запретили проводить на территории страны репаративную терапию среди несовершеннолетних. Представитель немецкого правительства Штефен Зайберт заявил, что позиция правительства Германии заключается в том, что репаративная терапия не имеет научного обоснования и часто приводит к психологическим травмам.

В свою очередь, в 2014 году в Чехии студент не смог “вылечиться” от бисексуальности и поэтому повесился.