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Безос потерял первое место в списке самых богатых людей мира

Безос потерял первое место в списке самых богатых людей мира

КИЕВ. 31 июля. УНН. Основатель Amazon Джефф Безос потерял статус самого богатого человека в мире, следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time, передает УНН.

Детали

Состояние Безоса оценивается в 192,4 млрд долларов. За день оно сократилось на 6,76%, или на 13,9 млрд долларов.

На первое место в рейтинге вышел владелец компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно. По оценке Forbes, его состояние составляет 192,9 млрд долларов.

На третьем месте расположился основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Маск. Его состояние за сутки выросла на 2,2 млрд, до 179,4 млрд долларов, сообщил Forbes.

Контекст

Состояние Безоса сократился на фоне падения стоимости акций Amazon. Накануне, 30 июля, они подешевели на 7,56%, до 3,3 тыс. долларов за бумагу. Падение произошло после того, как компания опубликовала отчетность за второй квартал 2021 — технологический гигант впервые за последние три года не оправдал ожидания аналитиков по роcта выручки.

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За прошедший квартал чистая продажа в Amazon вырос на 27%, достигнув 113,08 млрд долларов. Аналитики, опрошенные сервисом Refinitiv, ожидали более значительного роста — до 115,2 млрд долларов. При этом темпы роста выручки оказались значительно ниже прежних: в двух предыдущих кварталах выручка росла на 44%.

Финансовый директор компании Брайан Олсавски объяснил замедление роста тем, что на фоне отмены ограничений, связанных с пандемией коронавируса, ажиотаж вокруг интернет-магазинов начал стихать и люди теперь предпочитают покупки в обычных магазинах.

Источник: УНН
Теги: США, миллионер
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