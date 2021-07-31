Президент Израиля одним из первых получил третью инъекцию вакцины Pfizer

КИЕВ. 31 июля. УНН. Президент Израиля Ицхак Герцог одним из первых получил в пятницу третью дозу вакцины от коронавируса американской компании Pfizer в рамках объявленной 29 июля премьер-министром Нафтали Беннет национальной кампании по дополнительной вакцинации граждан старше 60 лет. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post, передает УНН.

Детали

По данным издания, в пятницу в Израиле третью инъекцию вакцины начали делать привитым не ранее пяти месяцев назад второй дозой Pfizer израильтянам и жителям страны старше 60 лет в медицинском центре “Шиба” (Тель ха-Шомер) в пригороде Тель -Авива Рамат-Гане, в поликлиниках “клали” в Нетании и “Маккаби” в Рамат Ха-Шароне, где были сделаны первые два укола в рамках нынешней кампании. Герцог получил свою дополнительную дозу вакцины в медцентре “Шиба”, указывает газета.