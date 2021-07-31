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Президент Израиля одним из первых получил третью инъекцию вакцины Pfizer

Президент Израиля одним из первых получил третью инъекцию вакцины Pfizer

КИЕВ. 31 июля. УНН. Президент Израиля Ицхак Герцог одним из первых получил в пятницу третью дозу вакцины от коронавируса американской компании Pfizer в рамках объявленной 29 июля премьер-министром Нафтали Беннет национальной кампании по дополнительной вакцинации граждан старше 60 лет. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post, передает УНН.

Детали

По данным издания, в пятницу в Израиле третью инъекцию вакцины начали делать привитым не ранее пяти месяцев назад второй дозой Pfizer израильтянам и жителям страны старше 60 лет в медицинском центре “Шиба” (Тель ха-Шомер) в пригороде Тель -Авива Рамат-Гане, в поликлиниках “клали” в Нетании и “Маккаби” в Рамат Ха-Шароне, где были сделаны первые два укола в рамках нынешней кампании. Герцог получил свою дополнительную дозу вакцины в медцентре “Шиба”, указывает газета.

Ситуация с вакцинацией в Израиле

Вакцинация израильтян препаратом компании Pfizer началась 20 декабря прошлого года. По данным Министерства здравоохранения, к настоящему времени первую дозу получили 5,775 млн израильтян, вторую — 5,346 млн, что составляет более 62% и 57% общей численности населения страны (9,3 млн человек) соответственно. После проникновения на территорию страны штамма “дельта” в прошлом месяце возобновился рост числа заражений коронавирусом. 17 июля врачи впервые с марта 2021 года обнаружили в сутки в Израиле более тысячи заразились коронавируса, 27 июля — более 2 тыс.

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Государственное радио Kan отмечает, что данные МЗ Израиля за период с 20 июня по 17 июля свидетельствуют о снижении эффективности вакцины Pfizer до 39% в профилактике инфицирования штаммом “дельта”, но прививки продолжает защищать на 88% от госпитализации и на 91,4% — от тяжелых случаев течения заболевания.

Источник: УНН
Теги: Израиль, вакцина, Коронавирус
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