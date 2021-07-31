Президент Израиля одним из первых получил третью инъекцию вакцины Pfizer
КИЕВ. 31 июля. УНН. Президент Израиля Ицхак Герцог одним из первых получил в пятницу третью дозу вакцины от коронавируса американской компании Pfizer в рамках объявленной 29 июля премьер-министром Нафтали Беннет национальной кампании по дополнительной вакцинации граждан старше 60 лет. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post, передает УНН.
Детали
По данным издания, в пятницу в Израиле третью инъекцию вакцины начали делать привитым не ранее пяти месяцев назад второй дозой Pfizer израильтянам и жителям страны старше 60 лет в медицинском центре “Шиба” (Тель ха-Шомер) в пригороде Тель -Авива Рамат-Гане, в поликлиниках “клали” в Нетании и “Маккаби” в Рамат Ха-Шароне, где были сделаны первые два укола в рамках нынешней кампании. Герцог получил свою дополнительную дозу вакцины в медцентре “Шиба”, указывает газета.
Ситуация с вакцинацией в Израиле
Вакцинация израильтян препаратом компании Pfizer началась 20 декабря прошлого года. По данным Министерства здравоохранения, к настоящему времени первую дозу получили 5,775 млн израильтян, вторую — 5,346 млн, что составляет более 62% и 57% общей численности населения страны (9,3 млн человек) соответственно. После проникновения на территорию страны штамма “дельта” в прошлом месяце возобновился рост числа заражений коронавирусом. 17 июля врачи впервые с марта 2021 года обнаружили в сутки в Израиле более тысячи заразились коронавируса, 27 июля — более 2 тыс.
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Государственное радио Kan отмечает, что данные МЗ Израиля за период с 20 июня по 17 июля свидетельствуют о снижении эффективности вакцины Pfizer до 39% в профилактике инфицирования штаммом “дельта”, но прививки продолжает защищать на 88% от госпитализации и на 91,4% — от тяжелых случаев течения заболевания.