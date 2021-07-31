На 31 июля установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 31 июля. УНН. Национальный банк Украины на 31 июля 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 553.2992 грн;

Серебро - 21.4018 грн;

Платина - 911.3331 грн;

Палладий - 2 254.1757 грн.

По сравнению с 30 июля курс всех металлов не изменился.