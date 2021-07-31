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Власти США изучают меры по введению принудительной вакцинации

Власти США изучают меры по введению принудительной вакцинации

КИЕВ. 31 июля. УНН. Американские власти изучают возможность введения принудительной вакцинации на федеральном уровне. Об этом заявила в пятницу в эфире телеканала Fox News глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенская, передает УНН.

Цитата

Ведущий поинтересовался у руководителя ЦКПЗ, поддерживает ли она идею введения обязательной вакцинации на уровне федеральной власти. “Изучением этого вопроса занимается администрация (президента США Джо Байдена)”, — отметила она. “В целом я выступаю за широкую вакцинацию. Кроме того, что мы изучаем эти меры, мне добавить нечего”, — пояснила она.

Детали

Позже в Twitter Валенская заявила, что имела в виду “принудительную (вакцинацию) на уровне частных компаний и отдельных элементов федерального правительства”. “На национальном уровне обязательной (вакцинации) не будет”, — подчеркнула она. Ранее в пятницу заместитель спикера Белого дома Карин Жан-Пьер также отметила, что администрация США не рассматривает в настоящее время вариант введения требования обязательной вакцинации от нового коронавируса в масштабах всей страны.

ЦКПЗ во вторник рекомендовали полностью вакцинированы от нового коронавируса американцам в районах, где быстро распространяется коронавирус, “носить маски в помещениях и в общественных местах”. В мае специалисты центров позволили полностью вакцинированным жителям страны не носить маски в большинстве случаев.

Ситуация с COVID-19 в США

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 34,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 612,9 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Напомним

Почти 70% избирателей в США поддерживают обязательную вакцинацию.

Источник: УНН
Теги: США, вакцина, Коронавирус
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