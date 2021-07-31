Власти США изучают меры по введению принудительной вакцинации

КИЕВ. 31 июля. УНН. Американские власти изучают возможность введения принудительной вакцинации на федеральном уровне. Об этом заявила в пятницу в эфире телеканала Fox News глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенская, передает УНН.

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Ведущий поинтересовался у руководителя ЦКПЗ, поддерживает ли она идею введения обязательной вакцинации на уровне федеральной власти. “Изучением этого вопроса занимается администрация (президента США Джо Байдена)”, — отметила она. “В целом я выступаю за широкую вакцинацию. Кроме того, что мы изучаем эти меры, мне добавить нечего”, — пояснила она.

Детали

Позже в Twitter Валенская заявила, что имела в виду “принудительную (вакцинацию) на уровне частных компаний и отдельных элементов федерального правительства”. “На национальном уровне обязательной (вакцинации) не будет”, — подчеркнула она. Ранее в пятницу заместитель спикера Белого дома Карин Жан-Пьер также отметила, что администрация США не рассматривает в настоящее время вариант введения требования обязательной вакцинации от нового коронавируса в масштабах всей страны.

ЦКПЗ во вторник рекомендовали полностью вакцинированы от нового коронавируса американцам в районах, где быстро распространяется коронавирус, “носить маски в помещениях и в общественных местах”. В мае специалисты центров позволили полностью вакцинированным жителям страны не носить маски в большинстве случаев.

Ситуация с COVID-19 в США

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 34,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 612,9 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Напомним

Почти 70% избирателей в США поддерживают обязательную вакцинацию.