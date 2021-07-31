Лукашенко назвал Тихановскую дурой и мерзавкой

КИЕВ. 31 июля. УНН. Правитель Беларуси Александр Лукашенко назвал лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую дурой и мерзавкой. Так он прокомментировал отъезд лидера оппозиции из страны, передает УНН со ссылкой на Nexta Live.

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“Я сегодня прочитал в докладе, что ее заставили уехать из Беларуси и угрожали, что там чуть ли не детей схватят и так далее. Это после того, как их хотели сжечь в этом доме, помните? Это же все было спланировано спецслужбами, когда они собрали Координационный Совет и повели в отдельный дом. И эта (Тихановская — ред.) дура туда поперлась. на следующий день она прибежала. Я говорю, что мы сделали все, что ты просила. Ну езжай к детям, я понимаю. Я вообще против женщины не воюю.

Не успела уехать, как мне звонят. Говорит, что у нее нет денег. Говорю: возьми у государственной компании 15 тыс. долларов. Вот что было. А теперь она говорит, что ей угрожали, что детей у нее забирали ... мерзавка”, — заявил Лукашенко.

Напомним

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в среду, 28 июля, встретилась с президентом США Джо Байденом. В ходе встречи среди тем обсуждались преследования и репрессии. Кроме того, кризис в Беларуси будет включена в международную повестку дня в ООН и ОБСЕ.