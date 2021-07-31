В США количество госпитализаций с COVID-19 достигло рекордных за пять месяцев показателей

КИЕВ. 31 июля. УНН. Суточное количество новых пациентов, госпитализированных в США из-за осложнений, вызванных коронавирусом, выросло до рекордных показателей с середины февраля текущего года. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в пятницу на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, передает УНН.

Детали

Согласно приведенной на сайте ЦКПЗ статистике, 28 июля в целом по Соединенным Штатам с подтвержденным COVID-19 были госпитализированы 6837 человек. Это наиболее высокие данные по этому показателю с 18 февраля текущего года, когда после резкого скачка в январе число госпитализаций упало до 6800 в сутки и продолжило постепенно снижаться весной. В июне и в начале июля среднее суточное число новых случаев госпитализаций держалось в стране на уровне около 2 тыс.

ЦКПЗ во вторник рекомендовали полностью вакцинированных от нового коронавируса американцам “в районах, где имеет место значительное и быстрое распространение” вируса, “носить маски в помещениях и в общественных местах”. В мае специалисты центров позволили полностью вакцинированных жителям страны не носить маски в большинстве случаев.

Глава ЦКПЗ Рошель Валенская, объявляя об этих рекомендации, объяснила, что они обусловлены быстрым распространением разновидности “дельта” и поступлением новых данных. Они свидетельствуют о том, что “в отдельных случаях некоторые вакцинированы люди, которые заразились разновидностью” дельта “уже после прививки, могут быть заразными и передавать вирус другим”, уточнила тогда Валенского.