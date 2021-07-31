США арестовали танкер, который незаконно доставлял нефть в Северную Корею

КИЕВ. 31 июля. УНН. В пятницу Министерство юстиции США объявило об аресте танкера, который использовался для перевозки нефтепродуктов в Северную Корею. По данным ведомства, грузовое судно водоизмещением в 2734 тонн принадлежало гражданину Сингапура, и был арестован властями Камбоджи в соответствии с международным ордером, выданным США, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Детали

В Минюсте подчеркнули, что намерены предъявить уголовные обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег предполагаемому владельцу танкера Courageous Квеку Ки Сену. На данный момент он находится на свободе.

Федеральный суд Нью-Йорка вынес решение о конфискации судна в пятницу.

Напомним

Северная Корея является объектом санкций со стороны Организации Объединенных Наций и ряда других международных организаций через развитие программ по созданию ядерного оружия и баллистических ракет. Санкции ограничивают импорт нефти и ряда других товаров в страну.

В заявлении Министерства юстиции подчеркивается, что Courageous в нарушение закона перестал передавать контролирующим ведомства информацию о своем местонахождении. При этом спутниковые снимки показали, что в течение этого времени он доставил нефть стоимостью в полтора миллиона долларов в северокорейское судно Saebyol.

В ведомстве подчеркнули, что платежи за покупку танкера Courageous и нефти проводились с использованием долларов США в нарушение законодательства США и резолюций ООН, и с использованием подставных компаний.