В мире коронавируса заразились более 198 млн человек

КИЕВ. 31 июля. УНН. По состоянию на утро субботы в мире на COVID-19 заразились более 198 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицирована 198,010,967 человек, из них выздоровели 178,907,063 лица. Количество умерших возросло до 4,224,124.

"Лидеры" по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (35,688,506), Индия (31,612,794), Бразилия (19,880,273), Россия (6,242,066), Франция (6,103,548), Великобритания (5,830,774), Турция (5,704,713) и Аргентина (4,919,408).

"Лидеры" по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (629,064), Бразилии (555,512) и Индии (423,842).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 251 869 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 930 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.