Олимпиада в Токио: две украинские легкоатлетки прошли в полуфинал

КИЕВ. 31 июля. УНН. Две украинские легкоатлетки уверенно вышли в полуфинал на дистанции 800 м на летних Олимпийских Играх в Токио. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию Олимпиады.

Детали

Так, Виктория Ткачук преодолела дистанцию за 54,80 секунды в первом квалификационном забеге, когда Анна Рыжикова показала результат в 54,56 секунды во время второго квалификационного забега.

Обе спортсменки выиграли свои забеги и перешли в полуфинал, который состоится в понедельник, 2 августа.

Итоговый результат Рыжиковой — третий в квалификации, у Ткачук — седьмой.

Контекст

30 июля на Олимпиаде в Токио стартовали соревнования по легкой атлетике.

От Украины спортсмены участвовали сразу в пяти квалификационных дисциплинах — Андрей Проценко (прыжки в высоту), Никита Нестеренко (метание диска), Ольга Голодная (метание ядра), Ольга Саладуха (тройной прыжок) и бегуны Алина Логвиненко, Екатерина Климюк, Александр Погорилко и Никита Барабанов (смешанная эстафета 4 × 400).