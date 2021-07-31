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Британские ученые допустили появление штамма COVID со смертностью 35%

Британские ученые допустили появление штамма COVID со смертностью 35%

КИЕВ. 31 июля. УНН. Ученые в Великобритании описали ряд возможных сценариев развития мутаций коронавируса, один из которых предусматривает, что смертность нового потенциального штамма может составить 35%. Об этом говорится в докладе правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE), передает УНН.

Детали

Один из сценариев предполагает появление варианта коронавируса, который будет приводить к большему количеству случаев тяжелого течения заболевания и более высокую смертность среди инфицированных.

Уровень смертности у этого штамма может быть схож с показателями “других зоонозных коронавирусов, таких как SARS-CoV (смертность около 10%) или MERS-CoV (смертность около 35%)”, говорится в документе. SARS-CoV вызывает атипичную пневмонию, MERS-CoV — так называемый верблюжий грипп.

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Эксперты считают такой вариант “реально возможным”. По их словам, избежать этого сценария можно введением дополнительных доз вакцины, а также сведением к минимуму риска передачи коронавируса и ввоз новых вариантов из-за рубежа.

Другим возможным сценарием ученые назвали появление вариантов, которые будут устойчивы к препаратов и вакцин против коронавируса.

Напомним

Ранее ученые обнаружили бактерии возрастом 5000 лет — самый старый из когда-либо виденных штаммов чумы.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, ученые
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