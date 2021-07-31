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ООС: боевики четыре раза нарушили "режим тишины"

ООС: боевики четыре раза нарушили "режим тишины"

КИЕВ. 31 июля. УНН. За прошедшие сутки, 30 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Детали

У Водяного, что на Приазовье, противник дважды применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В направлении населенного пункта Новоселовка Вторая российские наемники обстреливали наши позиции по автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

По состоянию на 7:00 утра, 31 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими.

Напомним

Президент Владимир Зеленский принял решение об изменении начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командующего десантно-штурмовой войск ВСУ и командующего Операции объединенных сил.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, ООС
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