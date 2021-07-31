ООС: боевики четыре раза нарушили "режим тишины"
КИЕВ. 31 июля. УНН. За прошедшие сутки, 30 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Детали
У Водяного, что на Приазовье, противник дважды применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
В направлении населенного пункта Новоселовка Вторая российские наемники обстреливали наши позиции по автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
По состоянию на 7:00 утра, 31 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими.
Напомним
Президент Владимир Зеленский принял решение об изменении начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командующего десантно-штурмовой войск ВСУ и командующего Операции объединенных сил.