Исследование: Большинство инфицированных SARS-CoV-2 на больших мероприятиях были привиты

КИЕВ. 31 июля. УНН. Согласно проведенному в США исследованию, три четверти инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 после нескольких крупных мероприятий, которые прошли в штате Массачусетс в июле, были полностью привиты. Это указывает на высокую трансмиссивность (передачу) дельта-варианта, говорится в сообщении Центров по контролю и профилактике заболеваемости (CDC), обнародованном в пятницу, 30 июля, передает УНН.

Детали

По данным CDC, после проведения массовых мероприятий в округе Барнстейбл было зарегистрировано 469 больных, 74 процента из них уже прошли вакцинацию. 133 случая инфицирования были изучены наиболее тщательно, и исследования показали, что в 90 процентах из них речь идет о дельта-варианте коронавируса.

В сообщении CDC отмечается, что, вероятно, в отличие от других вариантов вируса, эта мутация может передаваться и от полностью вакцинированных людей. Глава CDC Рошель Валенского назвала исследования тревожным и указала на новые рекомендации своего ведомства, согласно которым в районах с высоким уровнем заболеваемости носить маски должны даже полностью вакцинированы люди.