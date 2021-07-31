За сутки в Украине от COVID-19 снова вакцинировали более 150 тыс. человек

КИЕВ. 31 июля. УНН. 150 080 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 30 июля 2021 года. Одну дозу получили 88 219 человек полностью иммунизированы - 61 861 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

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“С начала прививочной кампании привито 3 525 850 человек, из них получили одну дозу — 3 525 848 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 000 356 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 526 204 прививки”, — сообщили в Минздраве.

В течение суток работали:

— 873 мобильные бригады,

— 2485 пунктов прививки;

— 255 центров вакцинации.

Вакцинация в Украине