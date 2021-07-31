Ученые утверждают, что на этой неделе в Гренландии произошло массовое таяние ледников

КИЕВ. 31 июля. УНН. Из-за изменений климата, что вызвало высокие температуры в Арктике, Гренландия потеряла огромное количество льда, таяние которого хватило бы, чтобы покрыть американский штат Флорида на 5,1 см воды, говорят ученые. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Это была третья по величине потеря льда в Гренландии за один день с 1950 года. Две другие записи, также сделанные за последнее десятилетие, датированные 2012 и 2019 годами.

По словам ученых, теплый воздух, застыл над арктическим островом, из-за смены модели атмосферной циркуляции, отметив, что, возможно, было потеряно еще больше льда.

Только в среду растаяло около 22 гигатонн льда, из которых 12 гигатонн текут в сторону океана, а 10 гигатонн поглощаются снежным покровом, где он может снова замерзнуть, сказал Ксавье Феттвейс, климатолог из Льежского университета в Бельгии.

Группа датских арктических исследовательских институтов Polar Portal описала это в твиттере как "массовое таяние".

Такие события могут создавать петли обратной связи, которые приводят к дополнительному нагреву и таянию в Гренландии, сказал Марк Тедески, климатолог из Колумбийского университета. Когда снег тает, он обнажает лед или землю, которая поглощает больше солнечного света, а не отражает его из атмосферы.

Ученые подсчитали, что таяние ледяного щита Гренландии - второго по величине на Земле после ледяного покрова Антарктиды - вызвало повышение глобального уровня моря на 25%, что наблюдается в последние несколько десятилетий.

Тедески и другие ученые предупредили, что модели, которые используются для прогнозирования будущей потери льда, не отражают влияния изменения структуры льда на атмосферу, а это значит, что они могут недооценивать будущие таяния Гренландии, которая расположена между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами.

В это время Арктика нагревается быстрее, чем другие континенты планеты, из-за таких факторов, как исчезновение льда в Северном Ледовитом океане, что открывает поверхность воды, которая поглощает солнечную радиацию.

В среду, по заявлению ЕС, температура воздуха над Гренландией вызвала "беспокойство", когда на востоке острова температура достигла 23,2°C.

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