В Сиднее полиция окружила центр города, чтобы предотвратить митинг из-за всплеска случаев COVID-19

КИЕВ. 31 июля. УНН. Новый Южный Уэльс, самый густонаселенный штат Австралии, сообщил в субботу о 210 случаях заражения COVID-19, из-за чего, полиция окружила центр Сиднея несколькими контрольно-пропускными пунктами, чтобы предотвратить запланированные протесты против изоляции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Сидней и его окрестности находятся под строгой изоляцией уже несколько недель, которая продлится по крайней мере до конца августа. По состоянию на субботу, 31 июля, общее количество случаев COVID-19 в штате Новый Южный Уэльс достигло 3 190.

По словам полиции Нового Южного Уэльса, около 1 000 полицейских были размещены вокруг Сиднея для предотвращения несанкционированных демонстраций против блокировки. Полиция выпустила предупреждение для служб такси, запрещающее им возить пассажиров на демонстрации.

Протесты в минувшие выходные вылились в серию арестов и столкновений с полицией.

По словам министра здравоохранения штата Новый Южный Уэльс Брэда Хаззарда, в Сиднее в больницах находится 198 человек, 53 из которых находятся в отделении интенсивной терапии и 27 требуют вентиляции легких. Также был зарегистрирован один случай смерти, в результате чего общее число умерших в результате вспышки достигло 14.

В субботу в некоторых частях соседнего штата Квинсленд будет введена трехдневная изоляция после того, как в штате было зарегистрировано 6 новых случаев коронавируса штамма "Delta".

Добавим

Несмотря на борьбу со всплесками коронавирусной инфекции, Австралии удалось удержать свою эпидемию в значительной степени под контролем. За все время пандемии на континенте зафиксировано больше 34 тысяч случаев заболевания и 924 случая смерти.