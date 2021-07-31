На шахте в Донецкой области произошел взрыв. Есть пострадавшие

КИЕВ. 31 июля. УНН. На шахте Шахтоуправление "Покровское" в Донецкой области утром субботы произошел взрыв. Об этом УНН сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Детали

31 июля в 6:10 в Главное управление поступило сообщение о взрыве на шахте Шахтоуправление “Покровское”, которая расположена в пгт Удачное Покровского района.

Взрыв произошел примерно в 5:12 в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 м. По предварительной информации в результате взрыва пострадали 10 горняков, которых сейчас госпитализированы в Центральную районную больницу Покровска.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

На месте происшествия работает 1 отделение военизированного горно-спасательного отряда.