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На шахте в Донецкой области произошел взрыв. Есть пострадавшие

На шахте в Донецкой области произошел взрыв. Есть пострадавшие

КИЕВ. 31 июля. УНН. На шахте Шахтоуправление "Покровское" в Донецкой области утром субботы произошел взрыв. Об этом УНН сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Детали

31 июля в 6:10 в Главное управление поступило сообщение о взрыве на шахте Шахтоуправление “Покровское”, которая расположена в пгт Удачное Покровского района.

Взрыв произошел примерно в 5:12 в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 м. По предварительной информации в результате взрыва пострадали 10 горняков, которых сейчас госпитализированы в Центральную районную больницу Покровска.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

На месте происшествия работает 1 отделение военизированного горно-спасательного отряда.

Источник: УНН
Теги: взрывы
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