На шахте в Донецкой области произошел взрыв. Есть пострадавшие
КИЕВ. 31 июля. УНН. На шахте Шахтоуправление "Покровское" в Донецкой области утром субботы произошел взрыв. Об этом УНН сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Детали
31 июля в 6:10 в Главное управление поступило сообщение о взрыве на шахте Шахтоуправление “Покровское”, которая расположена в пгт Удачное Покровского района.
Взрыв произошел примерно в 5:12 в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 м. По предварительной информации в результате взрыва пострадали 10 горняков, которых сейчас госпитализированы в Центральную районную больницу Покровска.
Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
На месте происшествия работает 1 отделение военизированного горно-спасательного отряда.