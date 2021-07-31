США возобновили программу ускоренной депортации семей мигрантов в Центральную Америку

КИЕВ. 31 июля. УНН. США возобновили программу ускоренной депортации семей мигрантов, недавно прибывших на границу США и Мексики, на фоне резкого увеличения количества мигрантов на южной границе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и The Washington Post.

Детали

Министерство внутренней безопасности США заявило, что авиарейсами будут перевозить семьи мигрантов в Гватемалу, Гондурас и Сальвадор, которые не могут быть немедленно высланы в соответствии с политикой общественного здравоохранения, связанной с коронавирусом, и которые не имеют законных оснований для пребывания в стране.

"Мы ясно даем понять, что те, кто не имеет права оставаться в Соединенных Штатах, будут немедленно выдворены", - говорится в заявлении.

Эта акция - первое выдворение из США незаконных мигрантов по ускоренной процедуре, которую выполняют с момента вступления Джозефа Байдена на пост президента страны. Сначала его администрация приостановила эту практику, однако пересмотрела свое решение из-за роста количества нелегалов, которые пытаются перебраться в Техас, и вспышки заражений "Дельта" вариантом коронавируса в этом штате, отмечает The Washington Post.

Как пишет газета The Washington Post, 30 июля были выполнены два депортационные рейсы из штата Техас: первый самолет вылетел в Гватемалу, а второй - в Гондурас с промежуточной остановкой в Сальвадоре. В целом за пределы Соединенных Штатов в этот день были выдворены 73 человека. В основном это взрослые несемейные люди, которые имеют отрицательный тест на коронавирус, уточняет издание.

В жаркие летние месяцы количество пересечений мигрантами границы, обычно сокращается, но количество арестов на южной границе США в июне выросло до самого высокого уровня с апреля 2000 года. Ожидается, что количество в июле будет таким же или даже выше, по словам двух сотрудников пограничной службы.

Добавим

Иммиграция, и особенно прибытия лиц, ищущих убежища, на южную границу США, было актуальной проблемой на протяжении десятилетий. Многократные попытки реформировать законы США и создать путь к гражданству для миллионов иммигрантов, живущих в стране нелегально, потерпели неудачу в Конгрессе.

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