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США уволили почти две сотни сотрудников посольств и консульств в России

США уволили почти две сотни сотрудников посольств и консульств в России

КИЕВ. 31 июля. УНН. Государственный секретарь Энтони Блинкен объявил в пятницу, что Соединенные Штаты были вынуждены уволить более 180 местных сотрудников и подрядчиков в своем посольстве в Москве и двух консульствах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.

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"Начиная с августа, правительство России запрещает Соединенным Штатам удерживать или нанимать сотрудников из России или третьих стран, за исключением наших охранных сил, - говорится в заявлении Блинкена. - Мы глубоко опечалены тем, что это действие заставит нас уволить 182 местных сотрудника и десятки подрядчиков на наших дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге".

Детали

Блинкен сказал, что Соединенные Штаты выражают сожаление по поводу влияние директивы на рабочих, но будут придерживаться их, чтобы поддерживать "предсказуемые и стабильные отношения с Россией".

"Эти досадные меры серьезно повлияют на миссию США в операциях в России, потенциально включая безопасность нашего персонала, а также нашу способность вести дипломатические переговоры с российским правительством", - отметил он.

Что было раньше

После того, как в начале этого года Соединенные Штаты уволили некоторых российских дипломатов, российское правительство запретило иностранцам работать в трех дипломатических миссиях США.

Кроме того, арест лидера российской оппозиции Алексея Навального, американские санкции в отношении России за вмешательства последней в выборы 2020 года и предполагаемую роль России в кибератаках на критически важную инфраструктуру США сыграли свою роль в принятии решения.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, дипломат
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