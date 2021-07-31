НАПК выявила нарушения в декларациях трех нардепов и бывшего руководства Харьковской ОГА

КИЕВ. 31 июля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) завершило полные проверки 294 деклараций. Были выявлены нарушения в декларациях, в частности, трех нардепов и бывшего председателя Харьковской ОГА, сообщает УНН в соответствии с обнародованной НАПК информацией.

Детали

В 64 декларациях из 294 НАПК выявило признаки уголовного или административного правонарушения. Общая сумма недостоверных сведений в денежном выражении в проверенных декларациях составила более 255 млн грн.

В 52 декларациях были выявлены признаки административного нарушения (ч. 4 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Эти должностные лица не указали имущества на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов (от 227 тыс. грн до 1,1 млн грн). Соответствующие административные протоколы будут направлены в суд.

В 12 декларациях НАПК выявило признаки уголовного преступления (ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины). В каждой из этих деклараций чиновники не указали имущества на сумму более 1,1 млн грн.

Так, в связи с выявленными признаками уголовных преступлений НАПК направит в указанных правоохранительных органов по подследственности обоснованные выводы (результаты проверки) по деклараций следующих лиц:

• Ирина Овчаренко, бывший первый заместитель председателя Национального агентства по вопросам государственной службы;

• Николай Короткевич, судья Верховного Суда Украины;

• Михаил Забродский, народный депутат Украины;

• Максим Пашковский, народный депутат Украины;

• Александр Бабиков, бывший первый заместитель директора ГБР;

• Ольга Саладуха, народный депутат Украины;

• Денис Радов, бывший заместитель Председателя Государственной службы экспортного контроля;

• Анна Колесник, народный депутат Украины;

• Алексей Кучер, бывший председатель Харьковской областной государственной администрации

• Тарас Пастух, бывший заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации

• Андрей Буйный, бывший заместитель председателя Запорожской областной государственной администрации

• Руслан Тихонченко, заместитель Председателя Харьковской областной государственной администрации.

Напомним, что НАПК не является правоохранительным органом, следовательно, дальнейшее расследование выявленных Агентством фактов проводят специально уполномоченные субъекты в сфере противодействия коррупции: Национальное антикоррупционное бюро Украины, Национальная полиция Украины и Государственное бюро расследований.

Проверка других деклараций продолжается. С начала года к проверке взято 936 деклараций.