Пострадавшие от пожаров районы Турции объявлены зоной бедствия
КИЕВ. 31 июля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пострадавшие районы от лесных пожаров, были объявлены "зонами стихийного бедствия, влияющие на жизнь в целом". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Сumhuriyet.
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Пожары, вспыхнувшие в последние дни по всей Турции, вызвали огромные разрушения.
"Мы объявили наши регионы пострадавшие от лесных пожаров, "зонами стихийного бедствия, влияющие на жизнь в целом". Мы продолжим делать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей страны, компенсировать ее потери и улучшить ее возможности даже лучше, чем раньше", - сказал Эрдоган.
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Соответственно, территории, пострадавшие от лесных пожаров в Анталии, Мугле, Адане и Османие признаны зонами стихийного бедствия.
Дополнение
По меньшей мере четыре человека погибли во время лесных пожаров в Турции. Более 50 человек были доставлены в больницу.
В то время как десятки пожаров были взяты под контроль, пожарные продолжают работать в 14 городах в шести провинциях.
Азербайджан объявил, что направляет сотни аварийно-спасательных служб, вместе с вертолетами и специальным оборудованием. Украина также направила самолеты, чтобы помочь тушить пожары с неба, а соседняя Греция также предложила свою помощь.
Между тем, мэр Мармариса предупредил, что не может исключить "саботаж" как причину пожара на одном из курортов.
Лесные пожары обычные в средиземноморском и Эгейском регионах Турции в засушливые летние месяцы, хотя в некоторых из них ранее обвиняли поджоги.