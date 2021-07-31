При открытии люка в модуле на МКС вылетел болт

КИЕВ. 31 июля. УНН. Российский космонавт Олег Новицкий сообщил, что в новом модуле "Наука" на МКС при открытии люка из модуля вылетел болт, что стало ясно из переговоров экипажа, который транслировался NASA, передает УНН.

Детали

Модуль "Наука" стартовал с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем "Протон-М" и 29 июля пришвартован модулем "Звезда" к российскому сегменту МКС.

В пятницу экипаж открыл люк в модуль.

"Визуально все было в порядке. Пыли не было. Когда открыли люк, то увидели, что оттуда вылетает болт длиной два сантиметра", - сказал Новицкий специалистам центра, отвечая на вопрос о состоянии модуля.

В модуле "Наука" есть спальное место для космонавта, туалет, система регенерации кислорода, а также рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзом для вынесения научного оборудования за пределы станции и европейским дистанционным манипулятором ERA.

Добавим

Модуль "Российская наука" пристыковался к МКС в четверг, 29 июля. До этого он провел в космосе восемь дней. Однако через три часа после присоединения, когда экипаж открыл люк модуля, двигатели на устройстве самопроизвольно включились, что заставило станцию МКС повернуться на 45 градусов. Инцидент не угрожает экипажу.