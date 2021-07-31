Израиль обвиняет Иран в нападении на танкер, в результате которого погибли два человека

КИЕВ. 31 июля. УНН. Израиль обвинил Иран в нападении на нефтяной танкер, в результате которого погибли два члена экипажа - гражданин Великобритании и гражданин Румынии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС и AFP.

Детали

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид обвинил в этом "иранский терроризм".

"Иран - это не только проблема Израиля, - сказал Лапид в заявлении. - Мир не должен молчать".

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид призвал к "жесткому ответу" и сказал, что он консультируется со своим британским коллегой Домиником Раабом, и вопрос будет передан в ООН.

Представитель правительства Великобритании заявил, что они также пытаются "срочно установить факты".

Инцидент, по всей видимости, является серьезной эскалацией напряженности в регионе, и по некоторым сообщения СМИ предполагают, что мог быть задействован беспилотник.

Однако детали нападения на танкер под либерийским флагом, что принадлежит Японии, остаются неясными. Иран пока не прокомментировал обвинения.

Госдепартамент США заявил, что "глубоко обеспокоен" сообщениями и "внимательно следит за ситуацией".

Компания-владелец танкера, принадлежащего израильскому морскому магнату Эялю Оферу, который в этом году занял 197 место в списке самых богатых человек мира по версии Forbes, с состоянием в 11,3 млрд долларов. Его фирмы обладают и эксплуатируют более 160 кораблями.

Дополнение

В последние месяцы произошло несколько нападений на суда, которые эксплуатируются как Израилем, так и Ираном, при этом обе страны обмениваются обвинениями и опровержениями.

У берегов Сирии весной, три человека погибли в результате прорыва ракеты через мостик судна. В июне самый большой корабль иранского военно-морского флота затонул недалеко от Омана после того, как загадочным образом загорелось его машинное отделение.

Иранские и хуситские повстанцы в Йемене, поддерживаемые Тегераном, все чаще используют технологию создания "роя дронов" против региональных врагов. В мае 2019 года половина производственных мощностей Саудовской Аравии по добыче нефти была отключена на несколько недель, потому что несколько беспилотников нацелились на основной производственный объект страны.