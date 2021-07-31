Нардеп и олимпийская призерка Ольга Саладуха объявила о завершении спортивной карьеры

КИЕВ. 31 июля. УНН. Бронзовая медалистка Олимпиады-2012 в тройном прыжке Ольга Саладуха объявила, что завершает карьеру после того, как не смогла преодолеть квалификацию Игр в Токио. О своем решении она сообщила в Facebook, сообщает УНН.

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"29 невероятных лет в спорте! Участие в 4-х Олимпиадах с бронзой в Лондоне-2012, все комплект наград на чемпионатах мира, победы на чемпионатах Европы и многие другие достижения. И пришло время перевернуть эту страницу жизни и преодолевать новые вершины. Да, хотелось завершить карьеру на другой ноте. Но, увы ... Необходимо немного времени для анализа, что случилось и почему не удалось. Тогда смогу ответить на все вопросы себе и всем, кто ждет такого разговора", - написала Саладуха.

Она поблагодарила всех, кто был причастен к ее спортивной карьере.

"Теперь, имея опыт и видение, в дальнейшем буду делать все от меня зависящее, чтобы развивать украинский спорт. За каждым результатом спортсмена, кроме собственных усилий, стоят десятки специалистов, функционеров, целый комплекс работ и других незаметных болельщикам аспектов. Результаты наших спортсменов на главных форумах - это зеркало состояния дел в украинском спорте. Поэтому впереди еще много тяжелой работы, чтобы мы восстановили и приумножили спортивную славу Украины, как спортивной державы!", - написала спортсменка.

Напомним, в Токио Саладуха показала результат 13,93 м и не смогла выполнить финальный норматив - 14,40 м.

Добавим, что Саладуха сейчас является народным депутатом и входит во фракцию "Слуга народа".