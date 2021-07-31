При тушении лесных пожаров в Анталье погибли двое рабочих

КИЕВ. 31 июля. УНН. Двое рабочих, задействованных в тушении лесных пожаров в Турции, погибли в районе Манавгата в провинции Анталья, сообщает телеканал NTV, передает УНН.

Детали

По данным телеканала, погибшие работали на бульдозерах в районе курортного города на юге страны. Других подробностей происшествия не приводится.

Отмечается, что еще двое рабочих пострадали при тушении пожара и были госпитализированы.

Дополнение

Ранее сообщалось о четырех погибших и 183 пострадавших в результате лесных пожаров.

Напомним, крупный лесной пожар на юге Турции началась 28 июля. По предварительным данным, причиной возгорания стала сильная жара в регионе. Сильный ветер способствовал стремительному распространению огня.

Как заявил в субботу министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, за последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях. Продолжается тушение 10 пожаров в провинциях Адана, Анталья (Манавгат, Кемер, Газипаша), Стамбул (Мармарис, Кёйджегиз), Османие и Мерсин.

Пожары затронули популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была проведена эвакуация нескольких отелей.