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МЗ: две области не соответствуют "зеленой" зоне карантина

МЗ: две области не соответствуют "зеленой" зоне карантина

КИЕВ. 31 июля. УНН. На сегодня, в Закарпатской и Хмельницкой области установлено "красный" уровень по одному из показателей эпидемической опасности. Об этом УНН сообщили в Министерстве здравоохранения.

Детали

В частности, в Закарпатской области показатель динамики госпитализаций составляет 82,1%, а в Хмельницкой - 86,4%.

Добавим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением должна составлять не более 50%.

Дополнение

В Украине зафиксировано всего 2,252 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19. Прирост за сутки, 30 июля, - 916, что ниже уровня предыдущих суток. Госпитализированы за сутки при этом 486 человек, что на уровне показателя днем ранее.

Добавим, что за сутки в Украине от COVID-19 снова вакцинировали более 150 000 человек.




Источник: УНН
Теги: Коронавирус
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