В СБУ заявили, что Чаус сам попросился к ним и теперь ему оказывают медицинскую помощь

КИЕВ. 31 июля. УНН. Задержанному бывшему судье Николаю Чаусе пока оказывают соответствующую медицинскую помощь. О состоянии Чауса отдельно проинформированы его жену, сообщили УНН в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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"Учитывая его физическое и моральное состояние после длительного лишения свободы, пока ему оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом отдельно проинформирована жена господина Чауса, следователи СБУ находятся в постоянном контакте с его родственниками", - говорится сообщении.

Детали

В СБУ отметили, что сейчас принимают необходимые меры для установления всех обстоятельств похищения Чауса, лишение его свободы и установления лиц, это совершили. В ведомстве также отметили законность действий по делу с задержанием бывшего судьи Николая Чауса, опровергнув заявления о его похищении. В СБУ напомнили, что с мая 2021 осуществляют досудебное расследование уголовного производства по фактам похищения экс-судди Чауса и незаконной переправки его через государственную границу.

В частности, в СБ обращают внимание, что вчера на горячую линию Службы безопасности обратилось лицо, сообщившее, что в одну из поселковых рад Винницкой области прибыл человек, представившийся Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников СБУ.

Впоследствии следователи СБ Украины получили от Николая Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишения свободы и применения к нему других противозаконных действий. В связи с соответствующим заявлением в отношении господина Чауса приняты меры для обеспечения его безопасности.

Напомним

Как стало известно из СМИ, в пятницу, 30 июля, в полицию позвонил житель села Мазуровка Винницкой области, и сообщил, что в селе появился человек по имени Чаус Николай Алексеевич 1966 года рождения. Чаус якобы подтвердил, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева.

Как сообщал адвокат Чауса Александр Вишневый, в Винницкую область ездили детективы НАБУ для его задержания.

НАБУ призвало правоохранителей передать детективам подозреваемого Чауса. Однако, информационные издания сообщали, что обвиняемого Чауса перехватили сотрудники Службы безопасности Украины.

Официальное заявление СБУ относительно Чауса была обнародована только 31 июля после 14 часов.