Свитолина взяла "бронзу" Олимпиады в Токио

КИЕВ. 31 июля. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина стала «бронзовой» призеркой Олимпиады-2020 в Токио, сообщает УНН.

Детали

Свитолина провела поединок за бронзовую медаль с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Встреча состоялась на центральном корте комплекса Ariake Tennis Park.

Встреча закончилась победой украинки, которая смогла обыграть соперницу в решающем, третьем сете.

Первый сет Свитолина проиграла со счетом 1:6. Во втором сете результата решился во время тай-бреке - в результате сет закончился со счетом 7:6. Третий сет закончился со счетом 6:4 в пользу украинки.

Это пята медаль украинских атлетов на Олимпийских играх в Токио, и пятая "бронза".