Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,89 0,0000  EUR: 31,92 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Махинации НСЗУ: как украинских инфекционистов превратили в “сезонных работников”
Махинации НСЗУ: как украинских инфекционистов превратили в “сезонных работников”
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
14220

Свитолина взяла "бронзу" Олимпиады в Токио

Свитолина взяла "бронзу" Олимпиады в Токио

КИЕВ. 31 июля. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина стала «бронзовой» призеркой Олимпиады-2020 в Токио, сообщает УНН.

Детали

Свитолина провела поединок за бронзовую медаль с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Встреча состоялась на центральном корте комплекса Ariake Tennis Park.

Встреча закончилась победой украинки, которая смогла обыграть соперницу в решающем, третьем сете.

Первый сет Свитолина проиграла со счетом 1:6. Во втором сете результата решился во время тай-бреке - в результате сет закончился со счетом 7:6. Третий сет закончился со счетом 6:4 в пользу украинки.

Это пята медаль украинских атлетов на Олимпийских играх в Токио, и пятая "бронза".

Источник: УНН
Теги: теннис
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.