Жители Вильнюса смогут пройти вакцинацию, не выходя из авто

КИЕВ. 31 июля. УНН. Удобный способ сделать прививку от COVID-19 предлагают в Вильнюсе. С сегодняшнего дня, 31 июля, можно сделать прививку, не выходя из машины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Vakcina Vilnius.

Детали

Желающих вакцинироваться будут принимать по будням с 15 до 20 часов и по выходным с 9.00 до 14.00 часов.

Планируется, что 100-150 жителей смогут пройти такую вакцинацию ежедневно.

Вакцины Moderna и Vaxzevria (ранее вакцина AstraZeneca) будут вводиться в первую неделю работы пункта вакцинации.

Сообщается, что вакцину можно сделать даже без предварительной регистрации, достаточно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Добавим

Согласно данным Министерства здравоохранения Литвы, по состоянию на 30 июля в стране в целом было выявлено 282 416 подтвержденных случаев COVID-19, из которых 4 413 закончились смертельным исходом.